Смартфон Canvas Juice A1 plus — привет из Индии. Аппарат в России представила компания Micromax. Модель долгоиграющая — благодаря емкому аккумулятору. Батарея на 4000 мАч гарантирует 12 часов автономной работы (в режиме разговора).

Девайс оборудован 5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1280 на 720 точек. Функционирует изделие под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow.

Процессор бюджетный — Qualcomm Snapdragon 210 с 4 вычислительными ядрами. Тактовая частота чипа составляет 1,25 ГГц. Заявлена поддержка LTE и 2 карт SIM.

Оперативной памяти на борту — 1 ГБ. Для хранения данных служит флеш-накопитель объемом 16 ГБ. Еще в наличии слот для microSD до 32 ГБ.

Кроме того, имеются Wi-Fi, порт USB 2.0, Bluetooth, а также 2 камеры: фронтальная на 5 МП и тыльная на 8 МП. Если говорить о габаритах, числа следующие — 144,3 х 72,4 х 9,65 мм.

Цена в РФ — 8990 рублей.

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