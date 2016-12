Похоже, Xiaomi решила всерьез заняться портативными ПК. Компания из Поднебесной анонсировала очередной ноутбук.

Новинка называется Mi Notebook Air 4G. Устройство создано при сотрудничестве China Mobile и поддерживает сети 4G LTE. На скорость доступа в Интернет жаловаться не придется.

Корпус аппарата выполнен из металла. В качестве операционной системы установлена платформа Windows 10.

Предлагается 2 версии девайса. Базовая модель оснащена 12,5-дюймовым экраном с разрешением 1920 на 1080 точек, процессором Intel Core m3 6Y30 со встроенной графикой, твердотельным накопителем вместимостью 128 ГБ и 4 ГБ ОЗУ.

Топовый 13,3-дюймовый вариант оборудован Intel Core i7 (либо Core i5-6200U), 8 ГБ оперативной памяти DDR4, видеокартой NVIDIA Gefore GT 940MX и SSD на 256 ГБ.

Старшая 1,28-килограммовая модификация функционирует без подзарядки 9,5 ч. Масса младшей — 1,07 кг, время автономной работы — 11,5 ч. В наличии 2 расцветки корпуса — золотистая и серебристая.

Цена — от 676 до 1005 американских долларов (в зависимости от комплектации).

