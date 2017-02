Многие ведут активный (а порой экстремальный) образ жизни. Как запечатлеть лучшие моменты на видео? С помощью специальной экшен-камеры. Соответствующих предложений на рынке тысячи.

Лень искать? Тогда обратите внимание на интересную новинку. Речь о бюджетной модели MGCOOL Explorer. Просят за девайс всего $50.

Однако цена — не показатель. Гаджет очень функциональный. Шутка ли — есть поддержка разрешения 3840 на 2160 точек. Правда, запись 4K ведется со скоростью 15 к/с. Зато нет проблем с 2К. Данный режим гарантирует 30 кадров в секунду.

Full HD позволяет добиться 60 к/с. 720p обеспечивает 120 к/с. Недурно — для столь дешевого устройства.

В основе изделия — КМОП-сенсор на 16 МП. Еще в наличии процессор Allwinner V3 и оптика со 170-градусным обзором. Кроме того, имеется вспомогательный 2-дюймовый экран (320 на 240 пикселей).

Ролики и снимки хранятся на карте microSD объемом 64 ГБ. Помимо прочего, доступны Wi-Fi, аккумулятор на 80 минут работы, а также герметичный футляр для погружений на 30-метровую глубину.

Поставки MGCOOL Explorer начнутся в ближайшие дни.

