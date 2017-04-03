Большинство ТВ-приставок не могут похвастаться вместимостью. Используются — как правило — накопители незначительного объема. Плюс — имеются слоты для microSD.

MeLE V9 предлагает иную конфигурацию. Новинка оборудована отсеком для 3,5-дюймовых дисков с интерфейсом Serial ATA 3.0. Подходят стандартные решения для ПК.

Это позволяет 1,5-килограммовому девайсу хранить что угодно. Например — фильмы в максимальном разрешении. Устройство воспроизводит видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду.

В основе MeLE V9 лежит 4-ядерный процессор Realtek RTD1295 (на базе ARM Cortex-A53). В наличии 2 ГБ ОЗУ и ускоритель графики Mali-T820 MP3. В качестве программной платформы установлена операционная система Android 6.0.

Также есть встроенный флеш-модуль на 16 ГБ, 2 интерфейса HDMI, Wi-Fi 802.11b/g/n/ac, 3 порта USB 2.0, вентилятор для отвода тепла, Bluetooth 4.0 LE, поддержка карт памяти, разъем USB Type-C и сетевой контроллер Gigabit Ethernet.

Дополняет комплектацию инфракрасный датчик — для пультов дистанционного управления. Если говорить о габаритах, числа следующие — 255 х 165 х 55 мм. Стоимость MeLE V9 составляет около 150 американских долларов (в зависимости от магазина).

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