Как выделиться на рынке резервных батарей для смартфонов? Разработчики Meizu знают ответ. Компания представила «карманный» источник питания для гаджетов.

Аппарат называется Panda Hand Warmer. Изделие радует необычным дизайном. Аккумулятор напоминает игрушку в виде курицы. В центре нарисована панда. Мило.

Емкость составляет 4500 мАч.

По USB выдается 5В/1А. Порт прикрыт заглушкой из резины. Есть защита от перенапряжения и короткого замыкания.

Еще изобретение служит для обогрева рук. Гарантируется до 50 градусов Цельсия.

Ориентировочная цена — около $19 (в переводе на привычную валюту).

