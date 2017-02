Помните прошлогодний M3s от Meizu? Сообщается, что компания представила наследника — модель M5s. Телефон доступен по цене и обладает интересными характеристиками.

В целом — аппарат бюджетный. Но имеется несколько плюсов — металлический корпус и дактилоскопический датчик (для быстрой идентификации пользователя). Сенсор встроен в фирменную кнопку mTouch 2.1.

В наличии модем 4G (с VoLTE), а также 2 карты SIM. Работает изделие под управлением Android 6.0 Marshmallow с фирменным интерфейсом Flyme OS 6.0.

Диагональ экрана составляет 5,2 дюйма, разрешение — 1280 на 720 точек. Панель защищена 2.5D-стеклом. Кроме того, в наличии 8-ядерный процессор MediaTek MT6753 с тактовой частотой до 1,3 ГГц. Дополняет конфигурацию ускоритель графики Mali-T760.

Оперативной памяти на борту — 3 ГБ. Для хранения данных служит флеш-накопитель объемом до 32 ГБ (в зависимости от комплектации). Мало места? Есть слот для microSD до 128 ГБ.

Еще предлагаются фронтальный объектив на 5 МП, ГЛОНАСС, Bluetooth 4.0 LE, GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n и тыльная камера на 13 МП. В роли источника питания выступает батарея емкостью 3000 мАч. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку.

Что касается габаритов, числа следующие — 148,2 х 72,5 х 8,4 мм. Весит гаджет 143 г. В Китае за Meizu M5s просят около $145 (за топовую модификацию).

Meizu M5s goes official with 5.2 - As scheduled, Meizu made the M5s official today. The device is powered by an octa-core Cortex-A53 processor running at 1.3GHz on a MediaTek MT6753 chipset. It is built around a 5.2-inch IPS display of 720p resolution. RAM is 3GB, while internal memory options include 16GB and 32GB (storage is expandable by up to 128GB).