Хорошая новость для поклонников Meizu. Компания из Поднебесной представила мощный смартфон E2. Аппарат получился привлекательный — во всех смыслах.

Устройство заключено в металлический корпус. Будущих владельцев ждет 5,5-дюймовый экран с разрешением 1920 на 1080 точек. Еще доступен сканер отпечатков пальцев (встроенный в фирменную кнопку mTouch).

Есть поддержка 4G VoLTE и 2 карт SIM. Топовая версия оснащена 4 ГБ оперативной памяти. В роли операционной системы выступает Flyme OS 6.0 на базе китайской YunOS («родственницы» Android).

Гаджет оборудован тыльной камерой на 13 МП. За яркость 2-цветной вспышки можно не волноваться. Соответствующий модуль имеет 4 светодиода. Дополняет конфигурацию фронтальный объектив на 8 МП.

С производительностью полный порядок. В основе девайса — процессор MediaTek Helio P20 с 8 вычислительными ядрами. Функционирует чип с тактовой частотой до 2,3 ГГц.

Для хранения данных служит флеш-накопитель объемом 64 ГБ (в максимальной комплектации). Также предлагаются ускоритель графики Mali T880, Bluetooth 4.2 LE, слот для microSD до 128 ГБ, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, навигация GPS и аккумулятор емкостью 3400 мАч (с быстрой зарядкой mCharge).

Что касается габаритов, числа следующие 153,7 х 75,7 х 7,5 мм. Весит изделие 155 г. На выбор — 3 расцветки: золотая, черная и «стальная». Продажи начнутся в ближайшие дни. Ориентировочная цена — 230 долларов США.

