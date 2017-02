Близится праздник 8 марта. Самое время подумать о подарках. Избранница мечтает о новом телефоне? Рядовые модели с прозаичной внешностью не годятся. Лучше обратите внимание на Meitu T8.

Аппарат только появился в продаже. Новинка отличается 5,2-дюймовым экраном и симпатичным дизайном. Кроме того, девайс рассчитан на поклонниц селфи. В наличии превосходная фронтальная камера на 12 МП. Модуль оснащен системой оптической стабилизации и сенсором Dual Pixel.

Сказанное позволяет делать автопортреты в любых условиях. Даже когда освещения недостаточно. Работает гаджет под управлением Android 6.0 Marshmallow с фирменной оболочкой MeiOS.

С производительностью полный порядок. В качестве процессора используется 10-ядерный MediaTek Helio X20 (MT6797). Работает чип с тактовой частотой до 2,0 ГГц. За графику отвечает ускоритель Mali T800.

Разрешение дисплея составляет 1920 на 1080 точек. Еще радует основной объектив на 21 МП, расположенный на тыльной панели. Оперативной памяти на борту — 4 ГБ.

Хранить данные предлагается на флеш-накопителе вместимостью 128 ГБ. Также имеются Bluetooth 4.1, аккумулятор емкостью 3580 мАч, порт USB Type-C, выход для наушников и Wi-Fi 802.11n.

Толщина корпуса равна 9,3 мм. Весит изделие 170 г. Цена приличная — 480 американских долларов.

Meitu's new phone uses AI to snap better selfies - According to Meitu, Magical AI Beautification will enhance group photos as well as selfies, detecting and adjusting each face individually. It will whiten your teeth, get rid of those bags under your eyes, smooth your skin, add radiance to your face and apply some stylish filters. The feature works on real-time videos too.