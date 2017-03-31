Бренд Maze решил приоткрыть завесу тайны над моделью Blade. Характеристики новинки полностью раскрыты. Если верить спецификациям — смартфон очень интересный.

Пользователей ждет устройство по низкой цене (как обещается). Однако техническая «начинка» не бюджетная. Как и внешний вид. Изделие обладает металлическим каркасом и задней стеклянной панелью.

Сказанное позволяет гаджету выглядеть привлекательно. Что касается прочего — имеются 3 ГБ оперативной памяти и 5,5-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 на 1080 точек. Работает аппарат под управлением программной платформы Android 6.0 Marshmallow.

В качестве процессора установлен 8-ядерный MediaTek MT6753. Чип радует поддержкой сетей LTE и тактовой частотой до 1,3 ГГц. За ускорение графики отвечает Mali-T720.

Для съемки служат 2 камеры — основная на 13 МП и дополнительная на 8 МП. Хранить данные предлагается на флеш-накопителе вместимостью 32 ГБ. В роли бонуса выступает слот для карт microSD до 64 ГБ.

Также на борту присутствуют GPS, аккумулятор емкостью 3000 мАч (с быстрой зарядкой), сканер отпечатков пальцев и ГЛОНАСС.

Толщина корпуса составляет 8 мм. Весит телефон 190 г. Стоимость пока скрывается.

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