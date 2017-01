Словосочетанием «умный гаджет» трудно удивить публику. Поэтому новость о презентации инженерами из Уганды очередной куртки теряется в череде подобных объявлений.

На самом деле создатели постарались на славу. Ранняя диагностика пневмонии — а именно этим занимается сообразительный элемент гардероба — дело чрезвычайно важное.

Автор идеи — Оливия Кобуронго — назвала изобретение Mama-Ope, то есть «материнская надежда».

Для Уганды проблема пневмонии — актуальная. Почти 25 тысяч детей не доживают до совершеннолетия. Диагностика затруднена: на ранних стадиях болезнь легко перепутать с малярией. Провести детальное обследование часто невозможно.

Всё, что требуется от пациента, — надеть Mama-Ope. Гаджет выяснит, какая у больного температура тела, частота дыхательных движений, а также займется аускультацией легких и сердца. Результаты теста поступят на смартфон или планшет, «привязанный» по Bluetooth.

Увы, до массового производства далеко. Пока куртка проходит клинические испытания.

Medical smart jacket tackles misdiagnosis of pneumonia - Ugandan graduate Brian Turyabagye was studying engineering when his friend's grandmother fell seriously ill. Accompanying her to hospital, he watched as doctors diagnosed malaria and prescribing various treatments accordingly. Only as she lay dying did they realise their initial diagnosis was wrong. It was pneumonia that was killing her.