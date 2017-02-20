Любовь и гаджеты в современном мире зачастую несовместимы. Социологи провели очередное исследование, в ходе которого подтвердили печальную тенденцию.

Были опрошены 1 400 человек. В группу вошли люди, недавно ходившие на свидания со своими нынешними или потенциальными избранниками. Выяснилось, что на встрече многих привлекал больше собственный смартфон.

57 процентов опрошенных пожаловались, что с трудом переключали внимание партнера с его мобильного устройства на себя.

Порядка 75 процентов участников эксперимента признались, что сами грешат подобным: ссорятся с семьей или друзьями из-за злоупотреблений гаджетами.

Любопытно, что при всей тяге к смартфонам 46 процентов влюбленных не считают нужным скрывать действия в соцсетях, разрешая пользоваться своими аккаунтами.

38 процентов идут еще дальше — не делают тайны из личной переписки, доверяя друг другу пароли от электронной почты.

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