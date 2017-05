Купили «таблетку» без клавиатуры? Приобретите последнюю отдельно! На рынке сотни таких аксессуаров. Например — Universal Folio от компании Logitech. Еще новинка играет роль подставки и защитного чехла.

Изделие подходит для 9-дюймовых и 10-дюймовых планшетов. Фиксация осуществляется с помощью 4-точечного крепления. Гарантируется устойчивость на любых поверхностях.

Universal Folio позволяет подобрать угол, максимально удобный для работы. Имеется защита от повреждений и влаги. За сказанное отвечает специальное покрытие, стойкое к износу.

Для подключения служит Bluetooth 3.0. В качестве источника питания используется батарейка.

Часто нуждаетесь в ручке или карандаше? В наличии держатель для упомянутых предметов. Они всегда будут рядом.

Ход кнопок составляет 2 мм. Идеальное решение для быстрого набора текста. Кроме того — предлагаются функциональные клавиши для операционных систем Windows, Android и iOS.

Толщина корпуса равна 25 мм. Весит чехол 465 г. Ориентировочная стоимость — 60 американских долларов.

Logitech Universal Folio turns almost any tablet into a 2-in-1 computer - If you use a tablet as part of your professional or academic repertoire, it's likely you also need an attachable keyboard. However, your options are usually limited by what keyboard can match your tablet's model or operating system.