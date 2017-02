От словосочетания «веб-камера» не ждешь ничего хорошего. Как правило — это не слишком интересные модели (в плане технических характеристик). Однако, BRIO — совсем другая история.

Упомянутая новинка создана компанией Logitech. Гаджет записывает на видео с разрешением 4096 на 2160 точек. Настоящая находка для поклонников формата 4K. Скорость приличная — 30 кадров в секунду.

Кроме того, аппарат поддерживает HDR (расширенный динамический диапазон). Яркость настраивается автоматически. За сказанное отвечает технология RightLight 3, выделяющая важнейший объект в кадре.

Еще BRIO заменяет окружающий фон. Место проведения съемки роли не играет. За звук отвечают 2 всенаправленных микрофона (с системой подавления шума).

В числе прочих плюсов — инфракрасный датчик. Камера подходит для распознавания лиц Windows Hello. Идентификация занимает считанные мгновения.

Подключение к ПК осуществляется по USB. Весит BRIO 63 грамма. В качестве креплений служат штатив и клипсы.

Заказ обойдется в 240 евро.

Logitech Launches the BRIO 4K Pro: Its First 4K UHD Webcam with HDR - Logitech Launches the BRIO 4K Pro: Its First 4K UHD Webcam with HDR CORSAIR ONE PC Announced Western Digital Announces SanDisk Skyhawk Enterprise NVMe SSDs Palit Announces KalmX: A Passively-Cooled GeForce GTX 1050 Ti Graphics Card NVIDIA Announces Quadro GP100 - Big Pascal Comes to Workstations NVIDIA Announces Quadro P4000,