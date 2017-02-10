Logitech BRIO: отличная веб-камера с 4K и HDRНовости по категориям 10 Февраль 2017 Евгений Власов Источник
От словосочетания «веб-камера» не ждешь ничего хорошего. Как правило — это не слишком интересные модели (в плане технических характеристик). Однако, BRIO — совсем другая история.
Упомянутая новинка создана компанией Logitech. Гаджет записывает на видео с разрешением 4096 на 2160 точек. Настоящая находка для поклонников формата 4K. Скорость приличная — 30 кадров в секунду.
Кроме того, аппарат поддерживает HDR (расширенный динамический диапазон). Яркость настраивается автоматически. За сказанное отвечает технология RightLight 3, выделяющая важнейший объект в кадре.
Еще BRIO заменяет окружающий фон. Место проведения съемки роли не играет. За звук отвечают 2 всенаправленных микрофона (с системой подавления шума).
В числе прочих плюсов — инфракрасный датчик. Камера подходит для распознавания лиц Windows Hello. Идентификация занимает считанные мгновения.
Подключение к ПК осуществляется по USB. Весит BRIO 63 грамма. В качестве креплений служат штатив и клипсы.
Заказ обойдется в 240 евро.
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