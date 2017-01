Больше защищенных «таблеток» — всяких и разных. Стало известно о выпуске модели Fieldbook K122 от компании Logic Instrument. Последняя принадлежит знаменитой Archos.

Аппарат не боится падений с 1,2-метровой высоты. Также не страшны вода, пыль и грязь (IP65). Кроме того, устройство превращается в ноутбук — благодаря подключаемой клавиатуре.

Девайс серьезный. Функционирует изделие под управлением операционной системы Windows 10 Pro. Привычное ПО в достатке.

Экран отличный. 12,2-дюймовая панель имеет разрешение 1920 на 1200 точек. На углы обзора жаловаться не придется — благодаря матрице IPS.

Поддерживается стилус, а также работа в перчатках и мокрыми пальцами. Еще дисплей покрыт закаленным стеклом Corning Gorilla Glass.

С производительностью полный порядок. В качестве процессора используется 4-ядерный Intel x5-Z8350. Тактовая частота чипа достигает 1,84 ГГц. Оперативной памяти на борту — 4 ГБ. За видео отвечает ускоритель Intel HD Graphics 400.

Кроме того, в наличии модем 4G LTE, флеш-накопитель объемом 128 ГБ, модуль NFC, слот для microSD, навигация GPS, разъем microHDMI, 2 порта USB, беспроводной адаптер Wi-Fi и один USB Type C.

За съемку отвечают 2 камеры: фронтальная на 2 МП и тыльная на 5 МП (с автофокусом). Помимо прочего, Fieldbook K122 радует аккумулятором емкостью 13000 мАч. Быстро не разрядится.

Продажи стартуют в следующем месяце. Цена астрономическая — 1598 евро.

