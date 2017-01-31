Сотрудники российской Ракетно-космической корпорации «Энергия» из города Королёв выдвинули идею о создании на орбите Земли искусственного освещения.

Задумка довольно амбициозная: сократить количество темного времени суток. Дело в том, что это могло бы изменить спектр светового потока за счет установленных на орбите отражателей.

Обсуждение гипотетического проекта запланировано на Академических чтениях по космонавтике.

Будет изучена целесообразность возведения таких систем, их польза и вред, а также особенности материалов, из которых можно создать космические зеркала.

В РКК «Энергия» осознают, что перекраивание светового дня повлияет на человека, животных и растения. Поэтому готовы предпринять меры по предотвращению кризиса.

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