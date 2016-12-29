Понравился Lifebook T936, представленный Fujitsu в прошлом году? Хорошая новость — компания готовит преемника. Появилась информация об ультрабуке Lifebook T937.

Это трансформируемое устройство с поворотным 13,3-дюймовым экраном. Разрешение дисплея составляет 1920 на 1080 точек (в топовой конфигурации). Панель поддерживает перьевой ввод и сенсорное управление.

В максимальной комплектации есть сканер рисунка вен (для биометрической идентификации) и модем 4G LTE.

Официальный анонс ожидается на CES 2017. Выставка стартует 5 января 2017. Ориентировочная цена — от $1900.

Аппарат оправдывает стоимость. На борту помещаются 16 ГБ оперативной памяти DDR4, порт USB Type-C, процессор Intel Kaby Lake (Core i7), Bluetooth 4.1, твердотельный накопитель вместимостью 512 ГБ, Wi-Fi 802.11ac, USB 3.0 и разъем HDMI.

Емкость источника питания равна 50 Вт*ч.

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