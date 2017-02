Не любите, когда батарея телефона быстро садится? О модели X Power 2 такого не скажешь. Аппарат создан компанией LG и оснащен долгоиграющим аккумулятором. Емкость элемента составляет 4500 мАч.

Обладатели новинки могут рассчитывать на 15 часов воспроизведения видео. Приличный результат. Показатель увеличивается до 18 часов, если пользоваться только интернет-браузером.

Что касается спецификаций, они адекватные. Хотя на флагман изделие не тянет. 5,5-дюймовый экран радует лишь разрешением 1280 на 720 точек.

«Сердцем» гаджета является 8-ядерный процессор с частотой до 1,5 ГГц. Оперативной памяти на борту — 2 ГБ. Кроме того, в наличии флеш-накопитель вместимостью 16 ГБ и слот для карт microSD.

Для съемки служат 2 камеры: фронтальная на 5 МП и тыльная на 13 МП. Помимо прочего, есть модем 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi (802.11 b, g, n) и операционная система Android 7.0 Nougat.

Релиз девайса ожидается в марте текущего года. Стоимость будет объявлена на MWC 2017.

LG X Power 2 with Large Battery, Android 7.0 Nougat Announced - Gizmochina - Korean electronics giant LG has quietly unveiled a smartphone but this isn't the much-expected G6. The smartphone somehow deflects attention from expected flagship which would be launched in a few days time. The time around, the LG X Power 2 (specs) is the device launched and it is a successor to the X Power.