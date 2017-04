Устали от обычных гарнитур? LG предлагает удобную — беспроводную. Решение называется Tone Infinim HBS-920 и носится на шее — как ожерелье.

Подключение к источникам сигнала осуществляется с помощью Bluetooth 4.2. Наушники принадлежат к типу «вкладышей» и скрываются в торцевых частях. При использовании они вытягиваются.

Есть встроенный микрофон. Изделие позволяет беседовать по «привязанному» телефону. Время автономной работы радует. Слушать музыку можно 12 часов подряд. В режиме ожидания срок увеличивается до 25 дней.

Подзарядка аккумулятора занимает 120 минут. На корпусе имеются кнопки для переключения композиций, сброса вызова и так далее. Весит Tone Infinim HBS-920 около 55 г.

Что касается качества — заявлена поддержка технологии Metal Layer Speaker. Это гарантирует четкий и чистый звук — с богатыми низкими частотами.

Вариантов раскраски — 3: черная, золотистая и серебристая. Ориентировочная стоимость — 150 американских долларов. Продажи начнутся в ближайшее время.

LG TONE INFINIM Wireless Bluetooth Headset (HBS-920) Black | LG USA - Get information on the LG TONE INFINIM HBS-920 in Black. Find pictures, reviews, and tech specs for this LG Bluetooth Stereo Headset.