LG создала парящую колонку PJ9

Новости по категориям 30 Декабрь 2016 Евгений Власов Источник

Парящие в воздухе гаджеты — это красиво. Во всяком случае, по мнению разработчиков LG. Сообщается, что компания анонсировала интересную акустику. Речь о беспроводном динамике PJ9.

LG создала парящую колонку PJ9

Новинка неординарная. Девайс левитирует над базовой основой со встроенным сабвуфером. Выглядит эффектно.

Изделие обеспечивает 360-градусный «звук вокруг». Меломанам понравится. Полет происходит благодаря магнитному полю. Время автономной работы достигает 10 часов.

Полезный бонус: аппарат не боится воды. Конструкция защищена по стандарту IPX7. Погружение на метровую глубину не представляет опасности.

LG создала парящую колонку PJ9

Источники сигнала подключаются по Bluetooth. Когда аккумулятор садится, PJ9 приземляется на станцию — для подзарядки.

Также в поставку входят 2 пассивных излучателя (отвечающих за средние частоты и басы). Расцветка только одна — белая.

Прочие характеристики обнародуют 5 января — в рамках выставки CES 2017. О цене информации нет.

LG to unveil floating speaker next year - LG Electronics will unveil a floating Bluetooth speaker next year, delivering 360-degree sound above a magnetic woofer station, the company said Sunday. The Seoul-based electronics firm said the new PJ9 comes with two passive radiators, allowing users to enjoy a more balanced bass and mid-range sound.
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