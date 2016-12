Парящие в воздухе гаджеты — это красиво. Во всяком случае, по мнению разработчиков LG. Сообщается, что компания анонсировала интересную акустику. Речь о беспроводном динамике PJ9.

Новинка неординарная. Девайс левитирует над базовой основой со встроенным сабвуфером. Выглядит эффектно.

Изделие обеспечивает 360-градусный «звук вокруг». Меломанам понравится. Полет происходит благодаря магнитному полю. Время автономной работы достигает 10 часов.

Полезный бонус: аппарат не боится воды. Конструкция защищена по стандарту IPX7. Погружение на метровую глубину не представляет опасности.

Источники сигнала подключаются по Bluetooth. Когда аккумулятор садится, PJ9 приземляется на станцию — для подзарядки.

Также в поставку входят 2 пассивных излучателя (отвечающих за средние частоты и басы). Расцветка только одна — белая.

Прочие характеристики обнародуют 5 января — в рамках выставки CES 2017. О цене информации нет.

LG to unveil floating speaker next year - LG Electronics will unveil a floating Bluetooth speaker next year, delivering 360-degree sound above a magnetic woofer station, the company said Sunday. The Seoul-based electronics firm said the new PJ9 comes with two passive radiators, allowing users to enjoy a more balanced bass and mid-range sound.