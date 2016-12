Ищете легкий, но производительный портативный ПК? Нравятся модели с тонким корпусом? Тогда серия LG Gram — ваш выбор. Источники сообщают, что линейка была здорово обновлена.

Если верить инсайдерам, ноутбуки получили процессоры Intel Kaby Lake. А именно — Core i7 и Core i5 (7 поколения). Упомянутые чипы выполнены по технологии 14 нм. Это самые актуальные решения.

Есть 3 основные модификации — Gram 15Z970, Gram 14Z970 и Gram 13Z970. Друг от друга аппараты отличаются диагональю IPS-дисплея. Старшая версия оснащена 15,6-дюймовым экраном, средняя — 14-дюймовым, младшая — 13,3-дюймовым. Разрешение одинаковое — 1920 на 1080 точек.

Девайс мало весит — 940 г. Впечатляющий показатель. Дополняют картину порт Thunderbolt 3 (USB Type-C) и сканер отпечатков пальцев.

Вместимость встроенного накопителя достигает 512 ГБ (в зависимости от конфигурации). Используется модуль SSD. Кроме того, в наличии порт HDMI, а также беспроводные адаптеры Bluetooth 4.0 и Wi-Fi 802.11ac.

Прочие спецификации остаются тайной. Ждем официального анонса в рамках CES 2017. Выставка стартует 5 января 2017 года (в Лас-Вегасе).

2017 LG Gram laptops shed weight, gain Thunderbolt 3 and fingerprint scanners (leaks) - The LG Gram of notebooks are ultraportable computers that weigh about a kilogram, which explains the name. But is looks like LG's next-gen models will be a bit lighter, weighing just 940 grams, or about 2.1 pounds. At the same time, LG is apparently adding features including a fingerprint sensor built into the touchpad and a Thunderbolt 3 port.