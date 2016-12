Релиз 8-дюймовой «таблетки» G Pad III состоялся довольно давно. С тех пор LG времени зря не теряла. Компания доводила до ума версию с большим экраном.

Новинка называется G Pad III 10.1. Устройство только анонсировано. Ключевая особенность модели — отличный 10,1-дюймовый дисплей с разрешением 1920 на 1200 точек.

Работает аппарат под управлением операционной системы Android 6.0.1 Marshmallow. В наличии модем 4G LTE, фронтальные стереофонические динамики и встроенная подставка (позволяющая располагать гаджет под углом от 0 до 70 градусов).

«Сердце» устройства — неназванный процессор с 8 вычислительными ядрами. Функционирует чип с тактовой частотой 1,5 ГГц.

Что касается памяти, есть 2 ГБ ОЗУ и флеш-накопитель вместимостью 32 ГБ. Мало места? Имеется слот для карт microSD.

Дополняют конфигурацию GPS, Bluetooth 4.2, аккумуляторная батарея емкостью 6000 мАч, Wi-Fi 802.11 ac, а также 2 камеры: основная и вспомогательная — обе на 5 МП.

Девайс тонкий и легкий. Толщина корпуса достигает 6,7 мм. Весит изделие 510 г. Цена в Южной Корее — около 360 американских долларов.

