Время маленьких мониторов проходит? В продаже появляется все больше гигантских моделей. Взгляните на LG 43UD79-B. Диагональ новинки составляет 42,5 дюйма. Габариты соответствующие — 967 х 648 х 275 мм.

Также радует разрешение. Устройство выводит изображение в 4K (3840 х 2160 пикселей). Панель относится к типу IPS. Экран матовый.

Что касается отклика, показатель равен 5 мс. Стоит 15,6-килограммовый девайс меньше, чем аналоги (с похожими характеристиками).

В японских и европейских магазинах за изделие просят 750 американских долларов. Достаточно адекватная цена.

LG 43UD79-B гарантирует контрастность на уровне 1000:1. Если говорить о яркости, число следующее — 350 кд/кв.м.

Для подключения источников сигнала имеются DisplayPort 1.2, два HDMI 1.4 и два HDMI 2.0. Еще в наличии USB-C, RS-232 и два USB 3.0.

За звук можно не переживать. Мощность встроенных динамиков достигает 20 Вт. Кроме того — доступна регулировка угла наклона (от 5 до 10 градусов).

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