Порой на флеш-накопителях хранится важная информация. Не кино, не музыка, а данные, которые жалко потерять. В таком случае нужно, чтобы устройство не подвело. Например — не сломалось при падении (или угодив в воду).

Владельцам JumpDrive Tough ничего подобного не грозит. Девайс от Lexar отлично защищен. Новинке не страшны погружения на 30-метровую глубину, высокое давление, удары и перепады температур (от минус 25 до плюс 149 градусов Цельсия).

Объем — 128, 64 и 32 ГБ. Для подключения служит интерфейс USB 3.1.

Есть шифрование — с помощью приложения EncryptStick Lite. За защиту отвечает алгоритм AES с 256-битным ключом.

Что касается скорости, показатели неплохие. Запись осуществляется на 60 МБ/с, чтение — на 150 МБ/с.

Цена — от 20 до 60 американских долларов (в зависимости от конфигурации).

