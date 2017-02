Хорошая новость для поклонников Lenovo. Компания готовит к релизу очередную «таблетку». Девайс называется Tab3 8 Plus.

С характеристиками уже можно ознакомиться. Планшет недавно был протестирован в Geekbench. Гаджет заслужил в бенчмарке 4667 очков (в многоядерном режиме).

В основе устройства — процессор Qualcomm Snapdragon 625 с 8 вычислительными блоками. Тактовая частота чипа достигает 2,02 ГГц. Еще на борту имеется 3 ГБ оперативной памяти.

Работает изделие под управлением программной платформы Android 6.0.1 Marshmallow. Корпус защищен от влаги и пыли по стандарту IP52.

Помимо прочего, сообщается о 8-дюймовом экране с разрешением 1920 на 1200 точек, флеш-накопителе объемом от 16 ГБ (в зависимости от конфигурации), звуке Dolby Atmos, а также 2 камерах: фронтальной на 5 МП и тыльной на 8 МП.

К сожалению, о дате выхода сведений нет (как и о цене).

