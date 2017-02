Год назад Lenovo представила публике Miix 310 — недорогой гибрид «таблетки» и ноутбука. Теперь компания готовится к анонсу преемника. Устройство называется Miix 320 и работает на базе Windows 10 Home.

Презентация девайса состоится в рамках выставки MWC 2017. Впрочем, характеристики уже известны. Технически аппарат напоминает предшественника, но выглядит иначе.

Дизайн гаджета стал светлее. В наличии 10,1-дюймовый IPS-экран с разрешением до 1920 на 1080 точек (в топовой конфигурации). Разумеется, поддерживается сенсорное управление.

В основе изделия — процессор Intel Atom X5-Z8350 с 4 вычислительными ядрами. Функционирует чип с тактовой частотой до 1,92 ГГц. Есть 2 или 4 ГБ оперативной памяти (в зависимости от комплектации). Используются модули DDR3.

Для хранения данных служит накопитель eMMC вместимостью до 128 ГБ. При желании — добавляется модем LTE.

Также новинка оборудована Wi-Fi 802.11ac, фронтальным объективом на 2 МП, слотом для microSD, Bluetooth 4.2, Micro HDMI, выходом для наушников, интерфейсом USB 3.0 Type-C и тыльной камерой на 5 МП. Еще 2 порта USB 2.0 встроены в подключаемую клавиатуру.

Miix 320 не придется часто заряжать — благодаря емкому аккумулятору. Источника питания хватает на 10 часов. Если говорить о ценах, базовый вариант обойдется в $230. Версия, описанная в статье — дороже.

