Chrome OS — не самая популярная платформа. Однако скоро это может измениться. Яркий тому пример — анонс Flex 11. Ноутбук создан компанией Lenovo и является трансформером.

11-дюймовый экран устройства вращается на 360 градусов. Новинку легко превратить в планшет. Время автономной работы достигает 10 часов — благодаря емкому аккумулятору.

Аппарат не боится падений с высоты до 75 см. Имеется соответствующая защита. Еще девайсу не страшна пролитая вода. Клавиатура не пострадает.

Разрешение сенсорного дисплея равно 1366 на 768 точек. Панель различает несколько одновременных прикосновений.

Также гаджет оборудован 4 ГБ оперативной памяти, интерфейсом HDMI, 4-ядерным процессором ARM с частотой 2,1 ГГц, разъемом USB Type-C, флеш-накопителем вместимостью 32 ГБ, выходом для наушников, портом USB 3.0 и слотом для карт SD.

Продажи стартуют в конце текущего месяца. Ожидаемая цена — 280 американских долларов.

Lenovo Flex 11 officially announced as a 2-in-1 Chromebook with Android apps for students - Lenovo is no stranger to Google's Chrome OS and has, in fact, developed some pretty excellent options. Now, the company is back at it with its first big Chromebook release of 2017, the Lenovo Flex 11. Like a lot of other Chromebooks, the Flex 11 is designed to fit into an affordable price range, namely $279.