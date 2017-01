Иногда бенчмарк GFXBench — лучший источник новостей. В знаменитом тестовом пакете засветился любопытный аппарат. Речь о 5,5-дюймовом смартфоне LeEco X10 (X85x).

У девайса интересная конфигурация. Гаджет укомплектован парой двойных камер. Фронтальный модуль оснащен 2 датчиками на 15 МП. С тыльным аналогичная история, только разрешение меньше — 12 МП. Заявлена поддержка съемки видео 4K.

Еще устройство получило 6 ГБ оперативной памяти и процессор Qualcomm Snapdragon 820. Работает 4-ядерный чип с тактовой частотой до 2,3 ГГц. Дополняет конфигурацию графика Adreno 530.

Показатели экрана отличные — 2560 на 1440 точек. Также есть NFC, флеш-накопитель объемом 64 ГБ, GPS, Bluetooth и Wi-Fi.

Операционная система не самая актуальная — Android 6.0.1. К сожалению, слот для карты SIM один.

Нет информации о цене и дате выхода.

