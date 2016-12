В ТВ-приставках недостатка нет. На выбор — сотни моделей различного качества и стоимости. Есть дорогие решения, есть бюджетные. К последним относится LeEco U4.

Устройство радует габаритами — 100 х 100 х 10,8 мм. Корпус очень компактный. 157-граммовый девайс не занимает места. При этом — заявлена поддержка видео 4K.

В роли процессора выступает 4-ядерный Amlogic S905. Работает чип с частотой до 2 ГГц. Дополняют конфигурацию 2 ГБ оперативной памяти и видео Mali-450.

Для хранения данных служит модуль eMMC вместимостью от 8 до 16 ГБ (в зависимости от комплектации). Еще на борту присутствуют беспроводные интерфейсы Bluetooth 4.1 и Wi-Fi 802.11ac.

Функционирует изделие на базе операционной системы Android 6.0 Marshmallow (с фирменной оболочкой EMUI 5.8). В наличии пульт д/у.

Цена младшей версии — $44. За старшую — с голосовым управлением и объемным накопителем — просят $73,5.

LeEco's New LeTV U4 TV Box Is A Slim Device For Only $80 | Androidheadlines.com - Earlier today, LeEco formally introduced its very own TV box named the LeTV U4 TV Box. Unlike the numerous other TV boxes available in the market, this one comes in with a highly portable size. In fact, it is flat and has been recognized as one of the slimmest TV boxes ever released in the Android TV market.