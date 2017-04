Батарея любимого гаджета внезапно разрядилась? На этот случай есть портативные аккумуляторы. Советуем обзавестись. Как раз представлена подходящая новинка — LeEco M1.

Упомянутая модель впечатляет емкостью. 10000 мАч — не шутки. Хватит чтобы «оживить» умный телефон или планшет (причем несколько раз). Изделие поддерживает быструю зарядку Quick Charge 3.0.

Никакого пластика. Источник питания заключен в металлический корпус. Приятный бонус.

Если говорить об интерфейсах, в наличии порты USB Type-C и microUSB. Можно подключить любое мобильное устройство.

Габариты составляют 147,5 х 92 х 17 мм. Доступны следующие расцветки: черная, зеленая, желтая и белая.

LeEco M1 обойдется в 14 долларов США. Продажи в Поднебесной уже начались.

