Без грамотного руководства любое предприятие развалится. Доказано жизнью. Даже личные заботы требуют адекватной организации. Что уж говорить о крупных инициативах, связанных с бизнесом? Финансы не терпят беспечности.

Впрочем, есть инструменты для достижения успеха. Например, органайзер LeaderTask, доступный на телефонах, планшетах и ПК. Сервис запускается где угодно — на iOS, Android, macOS и Windows. Сборка для «окон», к слову, недавно обновилась.

Приложение позволяет давать поручения и наблюдать, как они выполняются. Программа не нуждается в постоянном подключении к Интернету. Эффективное решение для контроля сотрудников. Приятный бонус: бесплатный 7-дневный тестовый период.

LeaderTask обеспечивает идеальные условия для коллективной работы. Имеется множество опций для постановки задач: назначение исполнителей, указание сроков сдачи, разбивка на более мелкие шаги и обсуждение во встроенном чате. Сторонних средств коммуникации не понадобится.

Поддерживаются древовидная структура и объединение в проекты. Дополняет «картину» создание заданий по электронной почте. Достаточно отправить письмо на специальный адрес.

Хорошим подспорьем являются техники тайм-менеджмента (порядка 10) и календарь с системой напоминаний. Забыть о запланированной встрече не получится. Цели распределяются на день, год и так далее. Фильтрация осуществляется по 8 параметрам. Для выделения по важности служат цвета и метки.

Что касается безопасности, данные хранятся в фирменном «облаке». Гарантируются тройное резервное копирование, SSL, внутреннее шифрование и защита от сбоев питания. Аптайм составляет 99,98%. Весьма впечатляющий показатель.

Хочется большей надежности? Можно расположить LeaderTask на серверах компании-заказчика (для снижения риска утечки конфиденциальной информации).

Теперь о деньгах. Пробная версия распространяется даром, но ее функционал урезан. Полноценный вариант — без ограничений — обойдется в 990 рублей. Такова цена 4-месячной подписки на 1 пользователя.

Сумма приличная, однако LeaderTask того стоит. Улучшенный клиент для macOS появится в ближайшее время.

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