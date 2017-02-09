Не лежит душа к громоздким портативным ПК? Хочется компактную, но производительную модель? У компании NEC есть подходящая новинка. Устройство называется LaVie Note Mobile.

Девайс оборудован 11,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920 на 1080 точек. Весит изделие 904 г (в базовой комплектации). Корпус тонкий — 18,5 мм.

Еще одно достоинство — емкий аккумулятор. Без подзарядки ноутбук работает до 12 часов.

Предлагается несколько модификаций, различающихся процессорами. Топовая сборка — NM550/GA — оснащена 2-ядерным Intel Core i5-7Y54. Чип относится к поколению Kaby Lake и функционирует с частотой до 3,20 ГГц.

В простое потребление энергии не превышает 6,9 Вт. Заявлена поддержка технологии Hyper-Threading. Кроме того, имеется ускоритель графики Intel HD 615.

Также в наличии 4 ГБ оперативной памяти, Wi-Fi 802.11ac, слот для карт SD, стереофонические динамики, гнездо для микрофона и наушников, 2 порта USB 3.0, твердотельный накопитель вместимостью 256 ГБ, интерфейс HDMI, веб-камера и операционная система Windows 10. Полезный бонус — подписка на пакет Office 365 Business Premium.

Просят за LaVie Note Mobile около 47500 рублей (согласно источникам в сети).

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