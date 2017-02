Модем 4G есть не в каждом смартфоне. Что уж говорить про обычные сотовые? Найти кнопочную «звонилку» с 3G — большая удача. Однако, встречаются приятные исключения.

На индийском рынке появилась забавная модель. Речь о Lava 4G Connect M1. На вид — абсолютно рядовой мобильный. Но техническая «начинка» лучше. Аппарат поддерживает сети 4 поколения и передачу голоса через LTE. Весьма популярная услуга в упомянутой стране.

Кроме того, девайс предлагает клиент для обмена мгновенными сообщениями, а также приложение Facebook Lite (для быстрого доступа к соответствующему сайту).

Что касается характеристик, в наличии 512 МБ оперативной памяти, 4-ядерный процессор с частотой 1,2 ГГц и 2,4-дюймовый экран. Разрешение дисплея составляет 320 на 240 точек. Панель не сенсорная.

Еще на борту имеются камера VGA, аккумуляторная батарея емкостью 1750 мАч, флеш-накопитель объемом 4 ГБ, Bluetooth и слот для карт microSD.

Цена — 3333 рупии. В переводе на российскую валюту — около 2935 рублей.

Lava 4G Connect M1 VoLTE feature phone launched for Rs. 3333 - Lava today launched 4G Connect M1, which is the first feature phone with VoLTE (Voice Over LTE) support in India. It is powered by a 1.2 GHz quad-core processor, has 512 MB RAM and comes pre-loaded with Facebook Lite and messaging applications.