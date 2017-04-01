Lacama — электрический мотоцикл, напечатанный на 3D-принтереНовости по категориям 01 Апрель 2017 Евгений Власов Источник
На свете есть не только электрокары. Существуют и мотоциклы с соответствующей силовой установкой. Причем — довольно мощные.
Далеко за примерами ходить не надо. Сообщается о появлении модели Lacama. Это симпатичная новинка, созданная на 3D-принтере. Распечатаны корпус, рама и другие детали.
Впрочем, имеются стандартные элементы. Одни изготавливаются по запросу заказчика, другие — серийные (вроде подвески Ohlins и тормозов Brembo). Аналогичная история с бортовым ПК. Последний оснащен сенсорным экраном с антибликовым покрытием.
Lacama без труда выдает 94 лошадиные силы. Еще гарантируется скорость до 180 км/ч.
Крутящий момент составляет 208 Нм. Также сообщается о 200-километровом запасе хода. Процедура зарядки занимает 3 часа (от обычной розетки).
Помимо прочего — радует быстрый разгон. Отличный результат — 100 км/ч за 4,2 секунды.
Получается неплохой конкурент бензиновым решениям (легкого класса). К сожалению — стоимость скрывается.
Italian Volt Introduces Its First Electric Motorcycle the Lacama - Italian Volt this month officially introduces its first-ever electric motorcycle, the Lacama. The Lacama is a fully-customizable bike with specifications between a cafe racer, roadster and scrambler. The bodywork, frame and swing arm of the Lacama are all 3D-printed, thus allowing for personal design modifications by each owner.