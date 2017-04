На свете есть не только электрокары. Существуют и мотоциклы с соответствующей силовой установкой. Причем — довольно мощные.

Далеко за примерами ходить не надо. Сообщается о появлении модели Lacama. Это симпатичная новинка, созданная на 3D-принтере. Распечатаны корпус, рама и другие детали.

Впрочем, имеются стандартные элементы. Одни изготавливаются по запросу заказчика, другие — серийные (вроде подвески Ohlins и тормозов Brembo). Аналогичная история с бортовым ПК. Последний оснащен сенсорным экраном с антибликовым покрытием.

Lacama без труда выдает 94 лошадиные силы. Еще гарантируется скорость до 180 км/ч.

Крутящий момент составляет 208 Нм. Также сообщается о 200-километровом запасе хода. Процедура зарядки занимает 3 часа (от обычной розетки).

Помимо прочего — радует быстрый разгон. Отличный результат — 100 км/ч за 4,2 секунды.

Получается неплохой конкурент бензиновым решениям (легкого класса). К сожалению — стоимость скрывается.

