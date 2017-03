Любопытный проект появился на сайте Indiegogo. Стартовал сбор средств на выпуск необычного мини-ПК. Устройство называется KS-PRO и радует компактностью. Настоящий «карманный» формат.

Впрочем, фишка в другом. В основе аппарата — мобильный чип Snapdragon 835 от Qualcomm. Только операционная система Android отсутствует. Изделие функционирует на базе Windows 10.

Таким образом — пользователей ждет миниатюрный ноутбук с клавиатурой QWERTY. С привычным «настольным» ПО. Жаловаться на недостаток программ не придется. Еще радует сенсорный экран Super AMOLED. Заявлено наличие 8-дюймового дисплея с разрешением 2560 на 1440 точек.

Чем интересен Snapdragon 835? Процессор очень производительный. Платформа оснащена 8 вычислительными ядрами Kryo 280 с частотой до 2,45 ГГц. Имеется поддержка сетей 4 поколения — благодаря модему X16 LTE.

Оперативной памяти на борту — 8 ГБ. За графику отвечает ускоритель Adreno 540.

Также KS-PRO оборудован NFC, камерой на 12 МП, Bluetooth 4.0, навигацией GPS, Wi-Fi 802.11ас, слотом для microSD, сканером отпечатков пальцев, флеш-накопителем объемом 128 ГБ и аккумулятором емкостью 10300 мАч.

Звучит неплохо. Релиз новинки ожидается в начале 2018 года. Цена предварительного заказа — $600.

KS-PRO Windows 10 Mini Laptop Hits Indiegogo (video) - Geeky Gadgets - If the new mini Linux laptop which has raised more than $2.3 million via its crowdfunding campaign is not sporting an operating system you are used to. Then this new Windows 10 mini laptop might be more preferable.