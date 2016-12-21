Компания Krez мало известна широкой публике. Это не мешает разработчикам создавать интересные устройства. Например, ноутбуки-перевертыши вроде Krez Ninja.

Упомянутое решение — не новое. Однако, модель постоянно совершенствуется. На днях состоялся анонс улучшенной версии — легкой и тонкой.

Цена бюджетная. Взамен покупатель получает компьютер с 11,6-дюймовым дисплеем, 2 ГБ оперативной памяти и 4-ядерным процессором Intel Atom x5-Z8300 с частотой 1,6 ГГц. Чип относится к поколению Cherry Trail.

В качестве программной платформы используется Windows 10. На недостаток ПО жаловаться не придется. За видео отвечает встроенный ускоритель Intel HD Graphics.

Krez Ninja превращается в планшет, портативный ПК, консоль и стенд для презентаций. Для сказанного служит откидной экран с разрешением 1920 на 1080 точек.

Места для хранения данных — 32 ГБ. Кроме того, поддерживаются карты microSD. В роли источника питания выступает батарея емкостью 8000 мАч. Еще на борту присутствуют 2 порта USB, Bluetooth 4.0, miniHDMI и Wi-Fi 802.11 a/b/g/n. Толщина корпуса равна 16,7 мм. Весит изделие 1,12 кг.

В России за Krez Ninja просят 14 990 рублей (рекомендованная стоимость).

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