Если говорить честно, Aura H2O — не новинка. Эта электронная книга появилась на рынке 3 года назад. Однако теперь создатели решили обновить устройство.

Разработчики из Kobo сделали гаджет легче и тоньше. Еще изменились некоторые характеристики. Но в целом — модель осталась прежней (в плане технической «начинки»).

Главная «фишка» сохранилась. Девайс защищен по стандарту IPx8. Никакая вода не страшна.

В основе лежит сенсорный экран E Ink Carta с подсветкой. Диагональ дисплея составляет 6,8 дюйма, разрешение — 1430 на 1080 точек. Глаза от усталости спасает технология Kobo ComfortLight Pro.

Вместимость встроенного флеш-накопителя увеличена до 8 ГБ. Слот для microSD отсутствует.

Если говорить о габаритах, числа следующие — 129 х 172 х 8,8 мм. Весит изделие 207 г. Продажи начнутся 22 мая. Ориентировочная цена — 180 американских долларов.

