Какие операционные системы самые популярные? Каждый без труда назовет две — macOS и Windows. Еще некоторые вспомнят Linux. Правда, с последней платформой есть проблемы. Не факт, что она заработает после установки — особенно на компьютере с нестандартной конфигурацией. Без «глюков» не обойтись.

Есть способ облегчить жизнь. Сообщается о появлении необычного 13,3-дюймового ноутбука. «Имя» портативного ПК — KDE Slimbook. Машина создана разработчиками графической среды KDE и испанской компанией Slimbook. Главный плюс новинки — полная совместимость «железа» и программного обеспечения.

В роли ОС выступает KDE Neon (на базе Ubuntu). Нет никаких сложностей с драйверами. ПО максимально оптимизировано под аппаратную основу. Что касается спецификаций, характеристики внушают уважение. За производительность можно не переживать.

Разрешение дисплея составляет 1920 на 1080 точек. В качестве процессора используется 2-ядерный чип Intel Skylake: Core i5-6200U или Core i7-6500U (в зависимости от конфигурации). Первый радует частотой 2,8 ГГц, второй — 3,1 ГГц.

За графику отвечает Intel HD Graphics 520. Старшая версия KDE Slimbook оборудована 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 500 ГБ. Младшая предлагает 4 ГБ оперативной и 120 ГБ постоянной памяти.

Кроме того, в наличии HDMI, слот для microSD, Bluetooth 4.0, аккумуляторная батарея емкостью 6800 мАч, Wi-Fi 802.11n и 2 порта USB 3.0.

Звучит неплохо. За «бюджетный» вариант просят от 730 евро. Топовая модификация обойдется в 1239 евро.

