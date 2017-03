Существуют ли достойные портативные ПК за небольшие деньги? Создатели Jumper EZBOOK 3 уверены, что да. Просят за устройство немного, а характеристики адекватные.

Чудеса производительности модель не демонстрирует, однако справляется с большинством повседневных задач. Можно посмотреть фильм в приличном качестве, запустить простые игры, побродить по сети в любимом браузере.

Девайс компактный. Диагональ экрана составляет 14,1 дюйма, разрешение 1920 на 1080 точек. В роли аппаратной платформы выступает Intel Apollo Lake. А именно — процессор Celeron N3350 с тактовой частотой до 2,4 ГГц. Выполнен чип по технологии 14 нм.

В качестве операционной системы используется Windows 10 Home. С памятью ситуация стандартная. Есть 4 ГБ ОЗУ (DDR3) и накопитель eMMC объемом 64 ГБ. Мало места? В наличии слот для карт TF. Для беспроводной связи служат Bluetooth 4.0 и Wi-Fi 802.11b/g.

Графика встроенная — Intel Graphics 500. Не лучшее решение для геймеров. Про современные хиты придется забыть. Зато нет проблем с видео 4K.

Радует количество интерфейсов. Предлагаются порты Mini HDMI, USB 2.0, выход для наушников (3,5 мм), а также USB 3.0. Еще Jumper EZBOOK 3 легкий. Весит изделие всего 1,3 кг. Толщина корпуса равна 6 мм.

Впрочем, без минусов не обошлось. Отсутствует нормальная камера. Имеется лишь фронтальный объектив на 0,3 МП. Для съемок фото не годится. Очевидно модуль предназначен для Skype.

Емкость аккумулятора — 38Wh. Источника питания хватает на 4 часа автономной работы без подзарядки.

Продается Jumper EZBOOK 3 на площадке GearBest — за $199,99. Достаточно ввести код Ezbook320 при оформлении заказа. Без кода цена будет выше.

Нужен переносной компьютер? Не проходите мимо.

Jumper EZBOOK 3 Notebook-264.98 Online Shopping| GearBest.com - Question: This laptop support external hdd powered usb? Thanks Hello zar, USB Host: Yes 1 x USB 3.0+1 x USB2.0 Question: Is it pre-install windows 10 and support english language ? Please kindly note it is pre-install windows 10 and support English language. Have a nice day.