Пока одни разработчики делают «лопаты», другие поступают наоборот. Сообщается, что на сайте Kickstarter появился необычный проект. Речь об умном телефоне Jelly.

Средства на массовый выпуск аппарата уже собраны. Осталось дождаться релиза. Устройство определенно стоит внимания. Девайс удивительно миниатюрный, аналогов на рынке просто нет.

Пользователям предлагается самая маленькая модель в мире (в своем классе). Габариты новинки равны 92,3 х 43 х 13,3 мм. При этом — изделие великолепно оснащено. В частности — есть поддержка 4G LTE.

Что касается производительности, в наличии 1 ГБ ОЗУ и 4-ядерный процессор с частотой 1,1 ГГц. Дополняет конфигурацию флеш-накопитель объемом 8 ГБ. Также доступна версия с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти (Jelly Pro).

Диагональ экрана составляет 2,45 дюйма, разрешение — 432 х 240 точек. За навигацию отвечает модуль GPS. Еще телефон оборудован 2 картами SIM, фронтальным объективом на 2 МП, Bluetooth 4.0, набором стандартных датчиков, Wi-Fi 802.11n, аккумулятором емкостью 950 мАч и тыльной камерой на 8 МП.

Продажи Jelly стартуют в августе текущего года. Розничная цена — 109 долларов США. За вариант Pro просят $125.

Jelly, The Smallest 4G Smartphone - Unihertz is raising funds for Jelly, The Smallest 4G Smartphone on Kickstarter! Amazingly small but powered with the latest Android 7.0 Nougat features, Jelly is a mini-sized 4G smartphone for everyone.