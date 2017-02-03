Нравятся большие экраны? Тогда обратите внимание на японскую новинку JN-VC490UHD. Данный монитор анонсирован компанией JAPANNEXT. Это впечатляющее изогнутое решение с разрешением 3840 на 2160 точек.

Панель относится к типу SVA. Размер гарантирует полное погружение в происходящее в фильме или игре. От разрывов изображения спасает технология AMD FreeSync.

Есть подсветка ELED. Что касается частоты обновления, показатель равен 60 Гц. Время отклика неплохое — 3 мс (GtG). Мерцание отсутствует.

Яркость составляет 250 кд/м2, максимальная контрастность — 6000:1. Плотность пикселей достигает 89,92 PPI. Устройство способно функционировать в 10-битном режиме. Углы обзора стандартные — 178 градусов (по вертикали и горизонтали).

Кроме того, дисплей делится на 4 независимые зоны формата Full HD. За вывод звука отвечают динамики мощностью 6 ватт. В качестве интерфейсов используются D-Sub, HDMI 2.0, TOSLINK, DisplayPort, два HDMI 1.4, а также линейный выход и разъем для наушников.

Габариты приличные — 111 х 223 х 703 мм. Весит модель 18,6 кг. Поддерживаются крепления VESA 100 х 200 мм — для размещения на стене. Продажи стартуют 2 мая. Ориентировочная цена — 888 долларов США.

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