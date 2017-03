Запутались в названиях «таблеток» от Apple? Не беда. На смену iPad Air 2 пришел не Air 3. Новый планшет лишился приставок к «имени». Теперь это просто iPad.

Чем устройство отличается от предшественника? Экран изменился мало, стал ярче. Панель относится к типу Retina. Диагональ дисплея составляет 9,7 дюйма, разрешение — 2048 на 1536 точек.

Отдельно стоит отметить производительность. Последняя выросла — благодаря 64-битному процессору Apple A9. Данное решение превосходит чип A8X.

Весит аппарат 469 г. Толщина корпуса равна 7,5 мм. Встроенный аккумулятор гарантирует до 10 часов работы без подзарядки.

Еще девайс может похвастаться сканером отпечатков Touch ID, а также 2 камерами FaceTime (1,2 МП и 8 МП). На выбор доступны 3 расцветки — серебристая, темно-серая и золотистая.

Прием предварительных заказов стартует 24 марта. За младшую версию просят от 25 тысяч рублей. Такова плата за модуль Wi-Fi и 32 ГБ постоянной памяти.

Хочется 128 ГБ и модем LTE? Топовая конфигурация обойдется в 42 тысячи.

