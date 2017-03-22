Просто iPad — новый планшет от Apple

Новости по категориям 22 Март 2017 Евгений Власов Источник

Запутались в названиях «таблеток» от Apple? Не беда. На смену iPad Air 2 пришел не Air 3. Новый планшет лишился приставок к «имени». Теперь это просто iPad.

Просто iPad — новый планшет от Apple

Чем устройство отличается от предшественника? Экран изменился мало, стал ярче. Панель относится к типу Retina. Диагональ дисплея составляет 9,7 дюйма, разрешение — 2048 на 1536 точек.

Отдельно стоит отметить производительность. Последняя выросла — благодаря 64-битному процессору Apple A9. Данное решение превосходит чип A8X.

Весит аппарат 469 г. Толщина корпуса равна 7,5 мм. Встроенный аккумулятор гарантирует до 10 часов работы без подзарядки.

Просто iPad — новый планшет от Apple

Еще девайс может похвастаться сканером отпечатков Touch ID, а также 2 камерами FaceTime (1,2 МП и 8 МП). На выбор доступны 3 расцветки — серебристая, темно-серая и золотистая.

Прием предварительных заказов стартует 24 марта. За младшую версию просят от 25 тысяч рублей. Такова плата за модуль Wi-Fi и 32 ГБ постоянной памяти.

Хочется 128 ГБ и модем LTE? Топовая конфигурация обойдется в 42 тысячи.

New 9.7-inch iPad features stunning Retina display and incredible performance - Apple today introduced its most affordable 9.7-inch iPad, featuring a brighter Retina display and best-in-class performance, starting at $329.
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