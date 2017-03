Не каждый телефон способен пережить контакт с водой. Даже если это произошло случайно. Защищенные модели есть, но за них надо платить. Как правило — немало.

Однако, существуют исключения — вроде китайского iMAN X5. Модель создана по стандарту IP67. Кратковременные погружения опасности не представляют.

Увы, корпус не противоударный. Лучше аппарат особо не кидать. Впрочем, не жалко — просят за девайс около 5000 рублей.

Изделие порадует поклонников небольших экранов. iMAN X5 оборудован 4,5-дюймовым дисплеем с разрешением 854 на 480. Матрица относится к типу IPS. Если говорить о производительности — в наличии 1 ГБ оперативной памяти и 4-ядерный процессор MediaTek MT6580. Функционирует чип с тактовой частотой до 1,3 ГГц.

Заявлена поддержка сетей 3G. О LTE придется забыть. Помимо прочего, в наличии 1 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти. Карты microSD позволяют расширить хранилище на 32 ГБ.

Графика встроенная — Mali-400MP2. Для съемки служат 2 камеры — фронтальная на 0,3 МП и тыльная на 5 МП (с автофокусом). В роли источника питания выступает батарея емкостью 3000 мАч.

Еще iMAN X5 укомплектован 2 слотами SIM, кнопкой SOS, беспроводным адаптером Wi-Fi, навигацией GPS и операционной системой Android 5.1 Lollipop.

