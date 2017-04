Разработчики Huawei решили вспомнить о «семействе» Y. Сообщается, что компания обновила упомянутую линейку. Последняя дополнилась моделью Y5 2017.

Смартфон бюджетный, но неплохой — судя по характеристикам. Пользователям предлагается 5-дюймовый дисплей с матрицей IPS. За углы обзора можно не беспокоиться. Панель имеет разрешение 1280 на 720 пикселей.

Еще аппарат оснащен модемом 4G LTE. Со скоростью доступа в сеть — никаких проблем. Функционирует девайс под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow (с фирменной оболочкой EMUI 4.1).

Процессор Mediatek MT6737 оборудован 4 вычислительными ядрами. Чип «выдает» до 1,4 ГГц. Кроме того — в наличии 2 ГБ оперативной памяти и ускоритель графики Mali-T720.

Для хранения данных служит флеш-накопитель вместимостью 16 ГБ. За съемку отвечают 2 камеры — фронтальная на 5 МП и тыльная на 8 МП (с автофокусом и вспышкой).

Также на борту присутствуют Bluetooth 4.0, аккумулятор емкостью 3000 мАч, ГЛОНАСС, A-GPS, GPS, Wi-Fi 802.11 b/g/n и слот для карт microSD до 128 ГБ.

Толщина корпуса равна 8,35 мм. Весит изделие 150 г. Что касается расцветок — их 5: бирюзовая, белая, розовая, золотистая и серая.

Цена скрывается (как и дата релиза).

