Нравятся «таблетки» компании Huawei? Есть хорошая новость — готовится к релизу модель MediaPad T3. Устройство рассекречено благодаря китайскому регулятору TENAA. Технические характеристики появились в базе данных организации.

В каталоге аппарат фигурирует под «именем» Honor KOB-L09. Спецификации вполне соответствуют серии MediaPad T. Пользователи получат неплохой, но не топовый планшет с 8-дюймовым экраном.

С операционной системой полный порядок. Девайс работает под управлением актуальной Android 7.0 Nougat. Предполагается, что презентация состоится в рамках MWC-2017. Выставка стартует через несколько дней.

Весит изделие 350 г. Толщина корпуса равна 7,95 мм.

Разрешение экрана составляет 1280 на 800 точек. Матрица относится к типу IPS. Что касается процессора, используется 4-ядерный чип с частотой 1,4 ГГц (очевидно — Snapdragon 425).

Помимо прочего, в наличии 3 ГБ оперативной памяти, аккумулятор емкостью 4650 мАч, флеш-накопитель вместимостью 32 ГБ, а также 2 камеры: фронтальная на 2 МП и тыльная на 5 МП.

О цене можно лишь гадать. Ждем официального анонса.

