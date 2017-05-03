Huawei MediaPad T3 10.0 — сбалансированный планшет с поддержкой LTEНовости по категориям 03 Май 2017 Евгений Власов Источник
Если вам нравятся «таблетки» Huawei, есть хорошая новость. Сообщается, что компания дополнила арсенал моделью MediaPad T3 10.0. Получилось довольно сбалансированное устройство (судя по характеристикам).
Аппарат способен похвастаться металлическим корпусом и 9,6-дюймовым IPS-экраном. Программная платформа актуальная. В качестве операционной системы установлена «свежая» Android 7.0 Nougat (с фирменным интерфейсом EMUI 5.1).
Еще бонус — планшет работает в сетях 4 поколения LTE. Соответствующий модем в наличии.
Младшая версия MediaPad T3 10.0 имеет 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти. Также доступна комплектация с 3 ГБ ОЗУ и флеш-накопителем емкостью 32 ГБ.
Разрешение дисплея составляет 1280 на 800 точек. За производительность отвечают 4-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425 и ускоритель графики Adreno 308.
Для съемки служат 2 камеры — фронтальная на 2 МП и тыльная на 5 МП (с автофокусом). Вспышка отсутствует. Завершают список Bluetooth, Wi-Fi, навигация GPS/A-GPS/ГЛОНАСС и аккумулятор емкостью 4800 мАч.
Корпус тонкий — 7,95 мм. Весит изделие 460 г. К сожалению — нет информации о цене.
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