Если вам нравятся «таблетки» Huawei, есть хорошая новость. Сообщается, что компания дополнила арсенал моделью MediaPad T3 10.0. Получилось довольно сбалансированное устройство (судя по характеристикам).

Аппарат способен похвастаться металлическим корпусом и 9,6-дюймовым IPS-экраном. Программная платформа актуальная. В качестве операционной системы установлена «свежая» Android 7.0 Nougat (с фирменным интерфейсом EMUI 5.1).

Еще бонус — планшет работает в сетях 4 поколения LTE. Соответствующий модем в наличии.

Младшая версия MediaPad T3 10.0 имеет 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти. Также доступна комплектация с 3 ГБ ОЗУ и флеш-накопителем емкостью 32 ГБ.

Разрешение дисплея составляет 1280 на 800 точек. За производительность отвечают 4-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425 и ускоритель графики Adreno 308.

Для съемки служат 2 камеры — фронтальная на 2 МП и тыльная на 5 МП (с автофокусом). Вспышка отсутствует. Завершают список Bluetooth, Wi-Fi, навигация GPS/A-GPS/ГЛОНАСС и аккумулятор емкостью 4800 мАч.

Корпус тонкий — 7,95 мм. Весит изделие 460 г. К сожалению — нет информации о цене.

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