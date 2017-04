Huawei решила порадовать поклонников очередной новинкой. Сообщается, что готовится к релизу умный телефон Enjoy 7 Plus. Модель не флагманская, но интересная.

Аппарат оборудован емким аккумулятором на 4000 мАч. Батарея гарантирует долгое время автономной работы. Еще девайс оснащен модемом X9 LTE. Интернет 4G в наличии.

Кроме того — есть Android 7.0 Nougat в качестве ОС. Это самая актуальная версия платформы.

Что касается экрана, предлагается 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 1280 на 720 пикселей. Оперативной памяти на борту — 3 ГБ.

За производительность отвечает 8-ядерный процессор Snapdragon 435. Функционирует чип с тактовой частотой до 1,4 ГГц. В роли графического ускорителя выступает Adreno 505.

Дополняют конфигурацию фронтальный объектив на 8 МП, флеш-накопитель вместимостью 32 ГБ, сканер отпечатков пальцев и тыльная камера на 12 МП (со светодиодной вспышкой).

Продажи скоро начнутся. Ориентировочная цена — 230 американских долларов.

Huawei Enjoy 7 Plus goes official: big screen, big battery - The Huawei Enjoy 7 Plus joins the company's budget lineup and it stands a cut above its siblings with its 5.5" display (the previous Enjoys all had 5" displays). The design is largely identical to the Enjoy 6, but the hardware has some marked differences.