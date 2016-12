Интересная новость для поклонников HTC. В сети появилась информация об очередной новинке компании. Смартфон называется X10. Аппарат еще не анонсирован, но спецификации опубликованы (благодаря «утечке» с Weibo).

Если судить по характеристикам — это не флагман. Однако, техническая «начинка» достойная. 5,5-дюймовое устройство оборудовано 8-ядерным процессором MediaTek Helio P10 и 3 ГБ оперативной памяти.

Изделие выступает в роли «наследника» HTC One X9. Достойная замена.

Операционная система актуальная — Android 7.0. На устаревшее ПО жаловаться не придется.

Разрешение дисплея составляет 1920 на 1080 точек. Помимо прочего, известно о графическом ускорителе Mali-T860.

Еще радует основная камера на 13 МП. Модуль поддерживает RAW и оптическую стабилизацию изображения.

Предполагаемая цена — 290 американских долларов. Других подробностей нет. Официальная презентация ожидается в рамках CES 2017. Выставка стартует 5 января 2017 года.

HTC x10 to be announced soon as another mid-ranger - 2016 doesn't seem like a good year for the rest of mankind. We're not going to discuss politics but let's just focus on the tech world. Samsung is on top of our mind but even Apple isn't doing great.