Через 2 недели — 16 мая — компания HTC представит новый смартфон. Речь о флагманской модели U 11. Впрочем, никакой интриги нет. Характеристики устройства «засветились» в сети до анонса. Каждый может ознакомиться.

В основе аппарата лежит 8-ядерный процессор Snapdragon 835. Это самый мощный процессор Qualcomm. На производительность жаловаться не придется.

Также радует 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 2560 на 1440 точек. От повреждений экран бережет закаленное стекло Gorilla Glass 5. Боковые панели чувствительны к нажатиям.

Младшая версия оснащена 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Старшая предлагает 6 ГБ ОЗУ и флеш-накопитель вместимостью 128 ГБ. Мало места? В наличии слот для microSD до 2 ТБ.

U 11 не боится воды и пыли — благодаря защите IP57. Погружение на глубину до 1 м — не проблема.

За ускорение графики отвечает Adreno 540. Для съемки служат 2 камеры — фронтальная на 16 МП и тыльная на 12 МП (UltraPixel 3). Дополняют конфигурацию динамики HTC BoomSound. Настоящая находка для меломанов.

Еще U 11 укомплектован 2 картами SIM, модемом 4G LTE, Bluetooth 5.0, HTC Usonic, NFC, 3D Audio Recording, сканером отпечатков пальцев, Wi-Fi и аккумулятором емкостью 3000 мАч (с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0). О стоимости информации нет.

