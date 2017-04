Любопытный ход сделала HTC. Компания представила умный телефон One X10. Что забавно — анонс состоялся только в России. Будет ли модель продаваться в других странах — информации нет.

Устройство относится к среднему уровню. Главная особенность — емкий аккумулятор на 4000 мАч. Можно надеяться на долгое время автономной работы. Кроме того — гаджет радует цельнометаллическим корпусом.

Также предлагается отличный 5,5-дюймовый экран с разрешением 1920 на 1080 точек. Сказанное позволяет рассчитывать на пиксельную плотность 401 PPI. От царапин дисплей защищает стекло Gorilla Glass.

Производительность на уровне — благодаря чипу MediaTek Helio P10. Процессор оснащен 8 вычислительными ядрами с частотой до 2 ГГц. За графику отвечает ускоритель Mali-T860.

С интернетом — полный порядок. Заявлена поддержка сетей 4G LTE.

Еще имеются сканер отпечатков пальцев, фронтальный объектив на 8 МП, 3 ГБ оперативной памяти, Wi-Fi 802.11a/b/g/n, набор стандартных датчиков, Bluetooth 4.2, флеш-накопитель вместимостью 32 ГБ и тыльная камера на 16 МП.

В роли ОС выступает платформа Android (с фирменным интерфейсом HTC Sense). Толщина One X10 равна 8,23 мм. Весит аппарат 175 г. Цена — 19990 рублей.

