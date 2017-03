Современные планшеты и смартфоны очень мощные. Поэтому нет гарантии, что гаджет не разрядится до конца дня. Обычно случается наоборот.

Как не остаться без девайса вдали от розетки? Есть простой способ — обзавестись портативной батареей. Лучше всего — максимальной емкости.

Именно такой новинкой решила порадовать компания HTC. На суд пользователей предлагается источник питания на 10050 мАч. Показатель конкурентам на зависть.

Еще изделие поддерживает технологию Qualcomm Quick Charge 3.0. Последняя обеспечивает быструю подзарядку устройства.

Для подключения служат разъемы USB Type-A и USB Type-C. Режимы работы следующие — 9–12 В/1,5 A, 6–9 В/2 A и 5–6 В/3 A. Для слежения за статусами имеются 4 светодиодных индикатора.

Если говорить о габаритах, числа следующие — 103,5 х 60,9 х 22,8 мм. Весит аккумулятор 182,5 г. Нет никаких проблем с транспортировкой.

На выбор 2 расцветки корпуса — черная и белая. Ориентировочная цена — 65 американских долларов.

